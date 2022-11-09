根據最新披露的監管文件，在完成以440億美元收購推特的交易後，特斯拉執行長馬斯克至少又出售了價值39.5億美元的特斯拉股票。

根據周二公布美國證券交易委員會（SEC）文件，馬斯克又賣出 1950萬股特斯拉股票。

馬斯克在2021年出售價值近220億美元的特斯拉股票，該年特斯拉股價大漲逾50%。今年他在4月賣出價值超過80億美元的特斯拉股票，在8月再賣出約70億美元的持股。

為了將推特私有化，馬斯克除了自掏腰包砸下數十億美元之外，還得靠幣安（Binance）、BAMCO、Andreessen Horowitz、推特前執行長Jack Dorsey，以及被喻為「中東股神」的沙烏地阿拉伯親王Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz等合作夥伴，為這起交易提供資金，或是將他們現有股份轉入馬斯克為推特設立的控股公司。在馬斯克完成交易後，美國參議員Chris Murphy已經要求對沙國持有推特股票的國安影響進行調查。

今年以來特斯拉股價已經下跌46%，使馬斯克的財富淨值跌破2000億美元。但根據富比士的數據，馬斯克作為全球首富的地位仍不受動搖。

富比士表示，馬斯克現在擁有的財富淨值約為1948億美元，其中很大一部分來自於他對特斯拉持有之近15%股份。自今年4月出價要收購推特以來，馬斯克的財富已經狂瀉700億美元。

在馬斯克宣布收購推特之後，特斯拉投資人擔心他為了籌措資金會大量賣股套現，而在交易完成後，投資人則擔心在經濟逆風升高之際，已經身兼多職的馬斯克可能分身乏術，影響特斯拉的營運。

周二特斯拉股價下跌2.93%，收在191.30美元，市值跌至5994.33億美元。