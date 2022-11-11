歷經兩年需求井噴的榮景後，科技業迎來景氣寒冬，過去為因應旺盛的需求廣納賢才，如今則為削減成本被迫縮編部門，臉書母公司Meta裁撤1.1萬名員工，推特（Twitter）被收購後更有約一半員工走人。《CNBC》盤點迄今以來，在面對經濟前景不明朗，已經展開裁員行動的12家科技公司。

Meta：裁撤約1.1萬名員工

由於疫情期間過度擴編，再加上面臨市場競爭、廣告營收停滯等挑戰，Meta宣布展開該公司成立以來最大規模裁員，占總員工數13%，達1.1萬名員工。執行長祖克柏（Mark Zucker）在致員工的信中指出，這些員工將獲得16周的基本資遣費，且每滿一年年資額外多2周的基本工資，並獲得6個月的健康保險。

Twitter：裁撤約3700名員工

特斯拉執行長馬斯克收購推特後，他大刀闊斧整頓公司，裁員3700人，占近半總員工人數。對此，馬斯克表示他別無選擇，公司每天面臨虧損的情況下只能裁員，並給付三個月的資遣費。

Lyft：裁撤約700名員工

叫車平台Lyft今年以來便不斷裁員，近日更擴大裁員近700名員工，高層預警明年可能會遭遇經濟衰退，且汽車共享保險成本增加，因此才做出這決定。對於被裁員工，公司給予10周的工資，且年資逾四年者可額外獲得4周的工資。

Stripe：裁撤約1100名員工

支付服務商Stripe解雇約14%的員工，達1100人，執行長科里森（Patrick Collison）向員工解釋，在通膨、經濟衰退隱憂、能源波動和利率走升等複合因素影響下，公司有必要進行裁員。而離職的員工將獲得14周的資遣費，年資越長拿越多。

Coinbase：裁撤約1100名員工

伴隨加密貨幣市場大跌，以及經濟衰退等潛在因素，Coinbase今年股價已經下跌逾80%。該公司在6月宣布裁員1100人，占總員工數18%，而每人可獲得14周的資遣費，年資滿一年者可額外獲得兩周，以及4個月的COBRA健康保險。

Shopify：裁撤約1000名員工

與Meta一樣，執行長在給員工的信中坦言誤判電子商務需求，因此決定裁撤占總數10%的員工，達1000人，而被解雇的員工可獲得16周資遣費，再依年資增加每年額外給一周。

Netflix：裁撤約450名員工

Netflix今年以來宣布兩次裁員，分別為5月的150人和6月的300人，公司聲明解釋，雖然持續大量對業務挹注資金，但也必須做些調整，好讓營收成長放緩時，成本成長也隨之放慢。

微軟：據傳裁撤不到1000名員工

微軟10月證實解雇不到1%的員工，而據不具名者透露，影響人數不到千人。

Snap：裁撤逾1000名員工

社交媒體巨頭Snap裁撤1000多名員工，占比20%。在給員工的信中指出，公司需要重組業務以應對財務挑戰。

Robinhood：裁撤31%員工

股票交易平台Robinhood於4月裁員9%後，又在8月解雇23%的員工。執行長特內夫（Vlad Tenev）將原因歸咎於通膨的威脅、宏觀經濟惡化，以及加密貨幣市場崩盤等。

Chime：裁撤約160名員工

金融科技公司Chime發言人表示，儘管裁員約160名員工，但並未凍結人事招聘，仍持續招募特定職位。

Tesla：裁撤約10%員工

在給員工的信中，執行長馬斯克表示因為多數領域出現冗員，將裁撤10%的受薪員工。