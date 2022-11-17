微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，微軟計畫在全球建立更多數據中心，而他對亞洲相當看好，尤其是中國和印度。

納德拉在接受媒體訪問時表示：「當然，我們非常、非常看好亞洲的發展」。

他表示，微軟將在至少在11個國家地區投資，「我們絕對會致力於投資所有這些國家，還有中國。中國是一個重要的市場。微軟將服務在中國經營的跨國公司，也將服務在中國以外的跨國公司」。

納德拉並表示，印度在擺脫這場大流行病後，已經成為一個「巨大的成長市場」，「過去微軟在印度主要服務在當地經營的跨國公司，但現在情況已經完全改變，在印度從事創新的公司，無論是大型企業，還是初成立的新創公司，都在使用人工智慧雲端技術來獲得創新能力，以及創造在印度和其他地方非常受歡迎的服務」。

此前微軟接受印度媒體Economic Times訪問時曾表示，在印度，為本地開發新的雲端應用程式，這樣的需求很大。

微軟在10月宣布裁員，大約近1%的員工將受到影響。

當被問及如果成長持續放緩是否將裁減更多人力時，納德拉表示，我們將全力確保公司的營運支出和營收增長在某種程度上是彼此相容的。

儘管近來臉書母公司Meta、社群平台Snapchat母公司Snap、被特斯拉執行長馬斯克收購的推特，以及電商巨頭亞馬遜等美國大型科技公司展開大規模裁員的消息不斷，但納德拉表示，他對美國的勞動力市場仍然樂觀，「目前的勞動力市場有韌性多了，從能源公司到銀行乃至於零售業，大多數公司都需要軟體工程師」。

在談到整體經濟環境時，納德拉表示：「沒有哪個產業可以免於受到宏觀經濟問題的影響，所以所有人都必須妥善管理成本和需求」。