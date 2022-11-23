為減輕年輕家庭負擔、照顧好高雄孩子，高市府快速增加公共托育據點，公托據點倍增至今年底達53處，今年已經在小港區新增1處公托中心及1處定點臨托服務據點，今日又在高松地區活動中心完成小港區第3處公托中心的布建，第36家公共托育機構啟用。

行政院宣布自明年起，優化「0-6歲國家一起養」政策，從津貼補助、托育服務人員福利、設備等大3面向精進托育環境，高市府除全力配合中央推動支持育兒的措施外，更首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時定點計時臨托服務，率6都之先在原民區設置育兒資源中心，持續為營造友善育兒環境努力。

另自今年10月起高雄加碼準公托育補助，送準公托嬰中心每名每月加碼補助2000元，送準公共保母每名每月加碼補助1200元，減輕育兒家庭負擔；體貼孕婦交通安全，擴大孕婦產檢交通補助對象，高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5040元的交通乘車券，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭不缺席。

社會局長謝琍琍表示，快速增加公共托育據點及多元托育資源，是市府團隊共同努力的重要目標；在提升托育品質部分，提高公托照顧比為1比4，提升托育人員薪資，獎勵調薪，降低人員流動，提升托育照顧品質；在增加多元托育資源部分，擴充增加公共托育據點今年底達53處，增設定點臨托服務據點達12處。

高雄市社會局表示，市府持續努力提升高雄市公共托育量能，增加多元托育資源，透過優質的公共托育及便利的臨托服務，讓育齡家庭可以放心生、安心托，營造安居樂養友善的托育環境。落實永續發展目標「SDGs」中「良好健康與福祉」的理念。