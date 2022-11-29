健保部分負擔新制原規劃明年第1季上路，衛福部長薛瑞元今天上午表示，預計明年上半年執行，是否意味延至6月，「我不敢這樣說」，經濟復甦力道不足可能延後，視實際發展。

健保部分負擔新制延宕至今未上路，薛瑞元24日曾說，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情往好的方向走，但經濟是否能強力反彈仍在觀察，雖然尚未決定實施時間，但應會在今年底、明年初上路。

薛瑞元今天上午出席健保署舉辦的健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他說，部分負擔新制正式上路時間還需要再觀察看看，不排除因為其他考量，時程延後可能性，但強調如果估計沒錯，會在明年上半年執行。

部分負擔新制實施時程從明年第1季改為明年上半年，有媒體提問，新制一延再延是否與選舉有關，薛瑞元解釋，上路時程需要觀察2大要件，包含疫情變化跟經濟復甦，現在可評估疫情比較沒有懸念，預期可以過好年，應該很快就能看到「隧道」盡頭。

薛瑞元表示，現在考量的是經濟是否復甦、一般民生活動是否恢復正常，雖然部分負擔新制對弱勢有保護措施，但對一般民眾來說，新制確實會造成就醫負擔提高，在物價正在波動的大環境之下，需要評估民眾現在經濟狀況是否承擔得起，若經濟復甦力道不足可能延後，仍視實際發展。（編輯：方沛清）1111129