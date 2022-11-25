2016年修法後的刑法「沒收」新制，可溯及追討犯罪所得，引發違憲爭議。味全公司及法官等4案聲請釋憲，但法務部認為，6年來已確定沒收1271億多元，「沒收」非刑罰、也沒有違反法律溯及既往原則，憲法法庭開庭辯論後定於12月2日宣判。

憲法法庭研究法官吳志強任台北地院法官時，審理檢方聲請沒收扣押物案件，他認為沒收新制迴避刑罰用語，創設獨立的處罰及制裁，對於人民基本權造成的侵害，他裁定停審後提釋憲。

味全食品則委由律師陳彥希主張，混油案涉商標不實部分，一審判決時沒收規定尚未施行，但二審法院2017年依修法後的沒收制度，判決沒收味全3292萬多元確定，侵害味全公司受憲法保障的財產權，請求判決違憲。

此外，向藝人徐乃麟租屋經營賭場的楊強蓉，遭沒收440萬元確定，另一位吳姓聲請人，則違反護照條例遭判刑3年6月及沒收犯罪所得100萬元，楊及吳都質疑，沒收新制違反法律溯及既往原則且沒有必要性，而聲請釋憲。

憲法法庭併案審理，《刑法》主管機關法務部強調，該制度施行到今年4月，判決確定沒收已達1271億多元，該制度有憲法上特別重要的公益性。