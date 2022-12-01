近期台灣選舉剛落幕，而國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，星象太陽在12月4日開始進入凶星刑沖範圍內，民眾對於政府領袖首長的不滿會被放大，射手座、處女座、雙魚座、雙子座感受到太陽刑沖威力所帶來的紛亂最為明顯。

邱彥龍指出，12月7日進入「大雪」，不論是國內外政府官員，或是公司企業行號，面對太陽進入凶星刑沖的這種天象，最好能以理性、柔情的溝通方式來安撫民眾或下屬才能得到比較好的幫助、效益跟諒解。

邱彥龍提到，各國元首、地方領袖、政府官員、企業家、老闆、名人、演藝圈、直播圈等，在「大雪」這段期間將面對紛爭、暴亂、爭鬥、詐騙等情事，尤其民眾、下屬或員工，其中變動宮位的射手座、雙魚座、處女座和雙子座最容易感受到這股混亂，其次是固定星座的金牛座跟天蠍座，最後才是開創星座的摩羯座跟牡羊座。

邱彥龍強調，這種亂象到12月29日才能獲得暫時性的緩解，達成解決方案，他引用《易林屯之屯》卦：『兵征大宛，北出玉關，與胡寇戰，平城道西，七日絕糧，身幾不全。』來解析「大雪」遇到太陽刑沖的混亂，內耗是最傷一切根本的惡源，和平才能讓問題獲得圓滿解決。