聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表明央行最快可能在12月放緩升息步伐，周三華爾街股市聞訊大漲，道瓊指數飆升逾700點，較9月30日觸及的低點反彈超過20%，意味著擺脫熊市、重返牛市。標普500指數大漲逾3%，終止連續三天的跌勢。美國公債殖利率回落，科技股表現尤其強勁，那斯達克指數漲4.4%，晶片股雲集的費城半導體指數飆升近6%，今年以來的跌幅縮小至28%。蘋果、微軟、特斯拉等重量級科技股全面大漲，輝達急漲逾8%，台積電ADR漲4.6%。

在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表的談話中，鮑爾也提醒這場抗通膨之戰遠未結束，一些關鍵性的問題仍然沒有答案，包括利率最終需要升多高，以及升息需要持續多久。

投資人押注聯準會將縮減升息幅度，以及近來的數據顯示通膨溫和降溫，帶動美股三大指數連續第2個月收高，標普500指數11月收漲5.4%，道瓊指數月線漲5.7%，那斯達克指數漲4.4%。

惟2022年以來，標普500指數仍下跌約14%，而那斯達克指數跌約27%。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，期貨操盤手認為聯準會在12月會議上升息50個基點至介於4.25%～4.5%的可能性為75%，較鮑爾發表談話前的65%提高。目前FedWatch工具亦顯示聯準會在12月升息75個基點的可能性為25%。

★主要指數

道瓊指數漲737.24點或2.18%，收34,589.77點。

標普500指數漲122.48點或3.09%，收4,080.11點。

那斯達克指數漲484.22點或4.41%，收11,468.00點。

費城半導體指數漲156.20點或5.85%，收2,826.85點。

★消息

聯準會主席鮑爾在華府智庫布魯金斯學會發表演說時表示，隨著政策接近足以降低通通的限制性水準，放緩升息步伐有其道理。放慢步伐的時間點，最快可能就在12月召開的會議。但鮑爾亦警告，在終止這場抗通膨戰爭前，聯準會可能讓限制性政策維持一段時間。他表示：「儘管出現一些樂觀的發展，但我們在恢復價格穩定方面仍有很長的路要走」。

聯準會發布「褐皮書」，自10月中旬到11月下旬期間，美國經濟大致持平或略為增長，低於先前普遍溫和的成長步伐。高通膨和高利率對美國央行各轄區經濟活動都有相當程度的影響，許多受訪企業對經濟前景的看法變得更為悲觀。

美國人力資源服務公司ADP公布，11月全美民間就業新增12.7萬人，較10月份的新增23.9萬人大幅放緩，遠落後市場預期的增加20萬人，並創下2021年1月以來新低，顯示在利率高漲之際，美國勞動力需求正在降溫。

美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率從初值2.6%上修為2.9%，超出市場預期的成長2.8%。惟備受關注的重要通膨指標—排除食品與能源價格的個人消費支出（PCE）物價指數，第三季季增年率從4.5%上修至4.6%，高於市場預期的上漲4.5%。

美國10月商品貿易逆差從9月份的919億美元擴大至990億美元，遠超出市場預期的906億美元；其中，10月進口額成長0.9%，出口額下滑2.6%。

根據勞工部公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國10月職缺數為1,033.4萬個，較9月職缺數減少35.3萬個、較去年同期減少76萬個，但超出市場預期的1,030萬個。市場最關注的非農就業報告將於周五公布。

美國10年期公債殖利率由升轉跌，尾盤下跌14.1基點，報3.607%盤中最高曾站上3.798%，最低跌至3.602%。美元指數尾盤跌0.75%，報106.02。

紐約期油漲破每桶80美元大關，終場上漲3%，報每桶80.55美元，盤中一度漲逾4%、觸及81.38美元。布蘭特期油收漲2.89%，報每桶85.43美元。市場預期合稱OPEC+的石油輸出國組織及其他主要產油國將維持減產計畫不變，並看好中國政府將放寬封控措施。

市場交投熱絡，美國各交易所成交量總計達150億股，遠超出過去20日均量111億股。(2-1)