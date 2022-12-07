中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率1.3％，較前一期10月標售的1.78％，大幅回落48個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管表示，主要反應聯準會（Fed）升息步調預期趨緩，市場利率風險可望下降的結果。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引846.5億元資金進場搶標，投標倍數2.82倍，高於長期平均2倍至2.5倍的水準，結果最高得標利率明顯下滑。其中銀行業拿到66.84％或200.5億元籌碼最多，其次證券業標得32.83％或98.5億元，票券業占0.33％或1億元，保險業續掛零。

券商主管指出，美國10月通膨有感降溫，聯準會（Fed）利率決策會議紀錄及主席鮑爾均釋出鴿派訊息，市場預期12月升息將放緩減為2碼（1碼是0.25個百分點），長期利率風險可望降溫，反應在這次10年債最高得標利率大幅回落。