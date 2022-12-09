大陸通膨持續回落，大陸統計局9日上午公布，今年11月份，大陸消費者物價指數（CPI）年增1.6％，較10月份回落0.5個百分點。今年前11個月，CPI年增2％。統計局指出，11月CPI年增率回落較多，主要是去年同期對比基數走高影響。
香港信報報導，若以年計算，大陸11月食品價格年增3.7％，非食品價格上升1.1％。若按月計算，CPI月減0.2％，其中食品價格下降0.8％，非食品價格持平。
11月份，大陸食品煙酒類價格年增3％，影響CPI升約0.85個百分點。食品中，畜肉類價格漲17.6％，影響CPI增約0.56個百分點，其中豬肉價格漲34.4％，影響CPI升約0.47個百分點；蛋類價格漲9.9％，影響CPI升約0.07個百分點；鮮果價格漲9.6％，影響CPI升約0.18個百分點。
另外，大陸11月生產者價格指數（PPI）年減1.3％，按月則上漲0.1％。今年前11個月，PPI上漲4.6％。
大陸統計局表示，11月份受到煤炭、石油、有色金屬等行業價格上漲影響， PPI按月微升；但受到去年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。
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