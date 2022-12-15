隨國內疫情受控，民間消費回溫；惟全球景氣擴張力道趨緩，終端需求降溫，部分廠商調整庫存，台灣出口成長動能減緩，民間投資亦趨保守。央行今理監事會再度下修本年經濟成長率預測值為2.91%（前次預測為3.51%）；而明年經濟成長率也由先前的2.9%、下修至2.53%。

展望明年，內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，民間消費可望持續增加；惟全球景氣降溫，將抑制台灣出口與投資成長動能。央行預測明年經濟成長率為2.53%。而通膨方面，根據主計總處公布的11月CPI，較上月跌0.15％，年增2.35％，創9個月以來新低。其中外食費年增5.81%，創半年新低，不過七大類物價，漲最兇的還是食物類，年增4.12％，其中，蛋類、麵粉，分別漲了24.81％和8.24％，漲幅尤其明顯。央行估今年CPI年增率為2.93%。展望明年，全球供應鏈瓶頸可望逐漸紓解，國際機構預期原油等原物料價格走跌，央行預測明年CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88%及1.87%。