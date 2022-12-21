長榮鋼第三季單季營業收入24.11億元，年減29.77%，主因為量能減少、景氣拖累、高基期、缺工等。營業淨利5.98億元，年增11.80%，稅後純益6.55億元，年增13.66%，EPS達1.28元，年增10.34%。

長榮鋼2022年前三季營業收入91.27億元，年增0.50%，營業淨利17.35億元，年增30.12%，稅後純益24.09億元，93.47%，EPS達5.01元，已相較去年度3.11元強增，主要為海運貢獻，以及因去年高峰案量，延續在今年的單價、毛利居高檔，均推升今年EPS表現。

長榮鋼2022年前三季營業收入組成，長榮鋼鐵74.34億元，轉投資事業16.93億元。前三季淨利組成，長榮鋼鐵15.66億元，轉投資事業5.23億元，歸屬於母公司淨利20.89億元。

長榮鋼總經理表示，第四季毛利率預估與第三季差異不大，而明年在手訂單7成居毛利高，新接訂單評估毛利水準差異亦不大，令毛利率維持一定水準。今年毛利率可望較去年好，明年也是高毛利，雖然競爭激烈，不能僅一直期盼風調雨順，景氣起伏都會影響獲利，公司也走過景氣低迷窘境，後續仍然穩定創造一定獲利。

不過營收繼去年底後逐步滑落，何時能回到單月十億元以上水準？總經理說明，營收裡面轉投資環保事業 新增公司穩定商轉，對營收變異不大，較大差異仍在鋼構，量方面，因為景氣快速變動，業者改為觀望，讓生產減緩、營造延後，加上缺工，讓營收跟著往後延；鋼材價格部分，造成營收差異較大，加上營收高基期，然10億元營收水位，較著力穩定獲利，無意一昧追求高營收，並觀察景氣變化去調整接單策略去做因應。

升息是否影響？長榮鋼總經理提到，抑制通膨，各國都有升息動作，通膨對鋼構的影響就是鋼材原物料價格上漲，新接長期訂單工程都採取浮動計價，承攬工程為短期也會洽談專案價，鎖定材料成本，都能順利漲價，較不會對獲利產生影響，通膨對鋼構獲利直接影響並不大。然通膨跟升息衝擊景氣狀況，但長期間接影響需求等則需要因應，如景氣拖累需求，鋼價也自然下滑當中，公司也對業者採取浮動報價。

而轉投資都是內需環保產業，供需、物價調整單價波動，對通膨本身、對物價、對獲利影響都沒有直接影響，但利息方面，建廠負擔增加，後續端看資金狀況做調配。