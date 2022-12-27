大陸國家統計局27日公布數據，2022年1～11月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）77,179.6億元，年減3.6％。同期，規模以上工業企業實現營業收入123.96兆元，年增6.7％。

分類來看，國企在前11個月利潤總額24,049.7億元，年增0.5％。股份制企業利潤總額56,412.0億元，年減2.8％。外商及港澳台商投資企業利潤總額18,378.5億元，年減7.8％。私營企業利潤總額22,636.9億元，年減7.9％。

大陸國家統計局表示，鋼鐵、石油加工行業利潤年減幅度較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤按年大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規上工業企業利潤年增長6.6％。

大陸國家統計局指出，受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業生產有所放緩，規模以上工業企業利潤連續第五個月衰退，但利潤結構持續改善。