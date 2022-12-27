大陸11月分受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業生產放緩，企業經營壓力加大，但利潤結構持續改善。大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，1—11月工業企業效益狀況呈現：營收保持增長，利潤下降；裝備製造業利潤繼續恢復，工業企業利潤行業結構持續改善；基本消費品行業利潤保持增長採礦業；電氣水行業利潤保持較高增速等主要特點。

一是工業企業營收保持增長，利潤有所下降。1—11月份，大陸全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.7％，企業銷售總體保持穩定增長。受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業企業利潤同比下降3.6％，降幅較1—10月份擴大0.6個百分點。個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤同比大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規上工業企業利潤同比增長6.6％。

二是裝備製造業利潤繼續恢復，工業企業利潤行業結構持續改善。重點行業較快發展、成本壓力緩解，帶動裝備製造業盈利持續增長。1—11月，裝備製造業利潤同比增長3.3％，增速較1—10月加快0.1個百分點；裝備製造業利潤占規上工業的比重為33.1％，較1—10月、上半年分別提高0.9和5.5個百分點，工業企業利潤行業結構持續改善。分行業看，電氣機械行業在新能源產業帶動下，利潤同比增長29.7％，增速較1—10月加快0.7個百分點；鐵路船舶航空航太運輸設備行業利潤增長8.2％，保持較快增長；專用設備行業在半導體設備、醫療設備等產品帶動下，利潤增長3.2％，增速加快2.9個百分點。

三是基本消費品行業利潤保持增長。各方面持續加大民生保障力度，強化重點產品生產供應，基本消費品行業利潤保持增長態勢。1—11月，酒飲料茶行業利潤同比增長21.5％，保持較高增速；菸草、食品製造、文教工美、皮革製鞋行業利潤分別增長5.9％—8.6％。

四是採礦業、電氣水行業利潤保持較高增速。1—11月，採礦業利潤同比增長51.4％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增長26.1％。其中，煤炭採選業利潤同比增長47.0％，保持快速增長；油氣開採業受石油價格同比上漲帶動，利潤增長113.1％；電力行業利潤同比增長47.2％，增速較1—10月加快19.1個百分點。

總體看，大陸國內疫情反彈短期制約工業企業利潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。下一步，要保障產業鏈供應鏈暢通，著力擴大內需，激發市場主體活力，為工業經濟企穩回升創造更多有利條件。