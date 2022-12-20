美國海軍周一與亞馬遜旗下雲端運算部門簽定為期5年、價值達7.239億美元的企業軟體授權合約，儘管雲端事業再傳捷報，但周一亞馬遜股價仍重挫3.35%，近來已將疫情期間累積的漲幅全數吐出。

周一亞馬遜重挫3.35%，收在84.92美元，創下2020年3月新冠疫情爆發以來的新低價。今年以來，亞馬遜股價已將近腰斬，累計已跌49.06%，年線料將創下2000年以來最大跌幅。

根據這份合約，美國海軍將引進亞馬遜雲端運算部門AWS（ Amazon Web Services）的商業雲技術，並可取得其專業服務和培訓及認證課程。

本月早些時候，美國國防部宣布其價值高達90億美元、期間到2028年的《聯合作戰人員雲端能力》（Joint Warfighting Cloud Capability，JWCC）合約，由亞馬遜AWS、微軟、谷歌（Google）和甲骨文4家廠商共同取得。

受惠於宅在家防疫的線上購物需求，在疫情高峰期間亞馬遜的股價表現大放異彩，但今年來受到通膨急飆、聯準會大幅升息、經濟成長放緩以及美股走跌影響，亞馬遜股價跌跌不休，已將疫情期間積累的漲幅全數吐出。

自10月底公布財報並提出意外疲弱的前景以來，電商巨頭亞馬遜的股價已經下跌23%，表現遠不及那斯達克指數在同一期間只跌2%。亞馬遜上季雲端運算事業創下史上最疲弱的增長，該公司並警告，感受到通膨壓力的消費者和企業已經減少開支，今年節日旺季的營收增長恐將放緩。

亞馬遜預期第四季整體營收介於1400億～1480億美元之間，相當於年增2%～8%，不如市場預期的1551.5億美元，成長力道也較第三季（年增15%）大幅放緩。

Evercore ISI分析師Mark Mahaney周日出具報告，以通膨高漲及線上銷售低迷不振為由，將亞馬遜12個月目標價從170美元下修至150美元，將該公司2023年和2024年的營收預測分別調降4%和5%，並將其明後兩年的營業利益預測分別調降9%和8%，但仍維持其「優於大盤」（Outperform）的股票評級不變。