投信發行25檔台股科技型基金中，有超過半數是在千禧年（2000年）之前成立。這些老牌基金在初入市場時，就面臨股災所帶來的危機，尤其是千禧年時，加權指數跌幅高達54.47%的網通泡沫。之後的20多年裡，又先後遭遇各種大小股災，包括加權指數跌幅同樣超過五成的金融海嘯。

不過，經過歷史淬鍊，有的基金成功將股災的殘酷考驗，轉換為成長的養分，不斷精進投資研究能力及穩定的長期表現，最終提供投資人極為豐厚的超額報酬。截至12月20日，13檔千禧年前成立的台股科技型基金中，前3名的成立以來報酬率都在600%以上。包括:統一奔騰基金、瀚亞高科技基金、摩根新興科技基金等，居冠的統一奔騰基金，自1998年成立以來，報酬率甚至超過1000%。

若以淨值來看，截至12月20日，13檔老牌台股科技型基金中，有2檔基金的淨值達到百元以上，包括成立以來報酬率第一的統一奔騰基金，淨值達到123.75元，也是台股科技型基金的淨值王。高淨值代表的是長期以來基金淨值穩定向上，使投資人持有的資產價值持續成長，也是投資人選擇定期定額基金的觀察重點之一。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期市場對總體經濟的擔憂已從升息、通膨轉為經濟衰退。根據聯準會11月會議紀錄，多數官員也認為2023年經濟衰退機率達到50%。在經濟衰退的疑慮下，台股大盤再彈升空間有限，預期明年指數將呈現大區間震盪。

在指數為橫盤整理的背景下，陳釧瑤表示，選股將成為首要重點。看好新平台推出及蘋果新機規格提升的受惠股，包括半導體、散熱、連結器及光學等。近期中國防疫政策開始鬆綁，有望帶動解封相關的台廠受惠股營收。綠能及環保等減碳概念產業，也在全球ESG風潮中，具備高度成長潛力。