周二華爾街股市從聖誕節的周末長假歸隊，受公債殖利率攀升影響，以及投資人權衡2023年的經濟前景，標普500指數收黑，成長型科技股雲集的那斯達克指數和費城半導體指數表現尤其疲弱。受惠於價值股帶來支撐，道瓊指數終場小漲做收。

美國公債殖利率上揚，給對利率敏感的成長型股票帶來壓力，這是2022年反覆上演的戲碼。今年以來，成長型股票暴跌超過30%，而價值股只下跌約7.5%。

美國10年期指標公債殖利率尾盤大漲近11個基點，報3.85%，科技股等成長型股票首當其衝。蘋果收跌1.4%，股價跌至2021年6月以來新低，是道瓊指數表現最差的成分股之一。

中國進一步放寬防疫限制，帶動中概股與能源股走高。

12月以來標普500指數已下跌6.2%，道瓊指數跌3.9%，那斯達克指數跌9.7%。三大指數料將創下9月以來最大單月跌幅。

在通膨高漲和經濟衰退的陰霾籠罩下，今年美股表現慘淡，料將迎來自2008年以來表現最差的一年。今年以來，道瓊指數和標普500指數分別下跌8.5%和19.7%，而那斯達克指數更已重挫33.8%。

上周五華爾街股市揭開了「聖誕行情」的序幕。這通常指的是一年當中最後5個交易日，再加上新年的頭兩個交易日。投資人希望能以紅盤封關，為2022年畫下句點。

至於市場波動是否會持續到2023年，以及隨著新的一年即將到來，經濟和通膨將會如何發展，這些問題仍然揮之不去。周一美股因聖誕節假期休市。在這個交易時間縮短、今年最後的一周裡，由於交投低迷，投資人預期市場若不是相對淡靜、就是將再現震盪。

★主要指數

道瓊指數漲37.63點或0.11%，收33,241.56點。

那斯達克指數跌144.64點或1.38%，收10,353.23點。

標普500指數跌15.57點或0.40%，收3,829.25點。

費城半導體指數跌45.32點或1.79%，收2,490.17點。

★消息

儘管國內正迎來疫情大爆發，但中國衛健委周一夜間突然宣布將新型冠狀病毒「肺炎」更名為新型冠狀病毒「感染」，並自2023年1月8日起將新冠病毒的傳染病防控級別從最高的甲類降為乙類，屆時將取消入境全員核酸檢測、集中隔離與追蹤密接者等強制規定，並恢復中國公民出境旅遊。

美國商務部公布，11月商品貿易赤字大減15.6%，至833億美元，少於市場預估的逆差967億美元。11月貿易赤字創下近兩年來新低，亦創下2009年以來最大跌幅。此外，美國11月進口下滑7.6%，至2522億美元，創下逾1年新低。出口下跌3.1%，為1689億美元。

標普Case-Shiller全美10月房價指數年漲9.24%，創下2020年10月來最疲弱的漲幅。10月美國20大城市房價指數年漲8.64%，高於市場預期的年漲8%，但較9月的年漲10.41%放緩，並創下2020年11月以來最小的漲幅；與上月相比則下滑0.52%，連跌第4個月。

美國各交易所成交量總計為83.5億股，過去20日均量為113.5億股。