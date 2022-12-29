周三華爾街主要指數全面大跌逾1%，那斯達克指數創下2021年11月開始進入熊市以來的最低點，並創下了今年最低點和2020年7月以來的收盤新低。隨著2023年即將到來，經濟數據喜憂參半、中國疫情持續飆升以及地緣政治緊張局勢打壓市場情緒。台積電ADR跌1.70%，聯電ADR跌逾2%。

中國的染疫病例激增，投資人正緊盯其重啟受新冠疫情重創的經濟將如何發展及造成什麼影響。美國疾病管制暨預防中心（CDC）在稍早前宣布自明年1月5日起所有來自中國、香港和澳門的旅客，必須出示搭機前2日內的新冠病毒陰性檢測證明。

周三發布的11月簽約待過戶成屋銷售指數（pending home sales index）月跌4.0%，較市場預期的月跌1.8%更為惡化，主要因抵押貸款利率走高導致潛在買家卻步。

蘋果、谷歌母公司Alphabet Inc和亞馬遜跌幅介於1.5%至3.1%，因美國10年期公債殖利盤中由跌轉升，連續第三日走高。受債息升高和需求下滑的擔憂打擊，蘋果股價跌破重大關卡並創下18個月新低，給道瓊指數帶來沉重壓力。

石油和天然氣價格下滑，能源股首當其衝，成為表現最差的板塊，尤其以油氣勘探與管道運輸公司EQT、APA和Marathon Oil跌最重。

隨著今年的最後一周進入尾聲，華爾街股市料將迎來自2008年以來表現最慘的一年。在三大指數中，標普500指數今年以來下跌約20%，那斯達克指數表現最差，今年來下跌34.7%，利率上揚和經濟衰退疑慮升高，促使投資人紛紛撤出成長型股票。道瓊指數和標普500指數今年估將分別下跌9.5%和20.6%。

★主要指數

道瓊指數跌365.85點或1.10%，收32,875.71點。

那斯達克指數跌139.94點或1.35%，收10,213.29點。

標普500指數跌46.03點或1.20%，收3,783.22點。

費城半導體指數跌36.68點或1.47%，收2,453.49點。

★消息

美國疾病管制暨預防中心（CDC）稍早前宣布，考量中國疫情資訊欠缺且不透明，以及為了防範新型變種病毒入侵，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，來自中港澳2歲以上的旅客，不分國籍或新冠疫苗接種情況，一律必須出示搭機前2日內的新冠陰性檢測證明。此外，來自中港澳透過第三國中轉與過境美國的旅客，也必須遵守相同的檢疫規定。自中港澳入境的旅客，過去10日以上若曾篩檢出陽性者，應出示康復證明。

全美不動產經紀人協會（NAR）周三公布，美國11月簽約待過戶成屋銷售指數年減37.8%、月減4.0%，連續第六個月下滑。全美四個主要地區11月的成屋銷售均較去年同期和上月減少。這項指數被視為美國房市的領先指標，從簽約到正式交屋通常有1至2個月的時間差。

雖然近來數據顯示美國通膨壓力緩解，使聯準會可能放緩升息力道的期望升高，但數據也顯示勞動力市場仍然緊俏，經濟仍然強韌，令投資人擔心高利率可能維持更長的時間。目前市場預期聯準會在明年2月會議上升息25個基點的可能性為69%，並預期明年上半年利率將升至4.94%到頂。但根據聯準會12月會議發布的最新點陣圖，美國央行決策官員對於最終利率的預測中值提高至5.1%，並預期到2024年才可能降息。

周三美國1月天然氣價格收跌10.9%，至每千立方英尺4.709美元，盤中一度跌至4.588美元，創下3月15日、俄羅斯剛入侵烏克蘭以來的新低價。12月以來，美國天然氣價格已大跌32.1%，料將是4個月以來第3個月下跌。不過今年以來，天然氣價格仍然上漲26.3%，在 2021年飆漲近47%後，料將連續第3年收高。

周三紐約期油收跌0.71%，報每桶78.96美元。布蘭特期油收跌1.27%，報每桶83.26美元。12月以來美國2月期油價格下跌2%，在這7個月當中，估將是第6個月收黑。布蘭特期油和1月汽油合約價也估將如此。

美國各交易所成交量總計為85.9億股，過去20日均量為113億股。(2-1)