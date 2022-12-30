由於串流媒體用戶增長放緩以及廣告市場惡化，今年網飛（Netflix）、華特迪士尼等媒體股陷入苦戰，公司市值也大幅縮水，而明年可能也不會有太大起色。

媒體業高層與產業分析師警告，這樣的困境可能持續到2023年上半年。

迪士尼和華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）這兩家正在轉型並跨足串流事業的媒體公司，股價都在近幾日來創下52周新低。今年以來，華納的股價已經下跌超過60%，迪士尼股價也跌了超過45%。

隨著串流媒體同業之間的競爭達到前所未見的激烈，以及由於消費者對他們所訂閱的質與量越來越挑剔，媒體業已經來到了重大的轉折點。此外，這些媒體公司也面臨著廣告收入下滑，以及越來越多有線電視用戶退訂帶來的挑戰。產業人士認為，在不久的將來，媒體業恐將掀起整併潮。

Solomon Partners媒體與娛樂投銀業務部門主管Mark Boidman表示：「整個產業一片混亂，多年來每個人都在談論科技將改變媒體世界，確實也如此，但我們正面臨關鍵時刻」。他預期串流組合包這類模式將在2023年變得更加重要。

對美股而言，今年是相當艱難的一年，三大指數都料將創下2008年以來表現最差的一年。道瓊指數今年來下跌8.58%，標普500指數跌19.24%，科技股雲集的那斯達克指數更已重挫33.03%，表現最慘，因利率不斷攀升促使投資人拋售成長型股票。今年那斯達克指數料將連續第2年跑輸標普500指數。

今年以來，幾檔重量級科技股的市值都至少跌掉了一半，全球最大串流媒體公司網飛股價股價腰斬、市值縮水一半。儘管周四網飛股價強勁反彈，終場上漲5.14%，但市值仍只剩下1295.54億美元。