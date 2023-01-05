英國《金融時報》援引消息人士報導，在蘋果的供應鏈王國中，鴻海可能失去組裝高階iPhone手機的獨家地位，因為蘋果有意讓中國立訊精密也為其代工生產高階iPhone。

立訊這兩天尤如洗三溫暖，先是日經新聞援引消息人士報導，蘋果以需求減少為由，已通知中國供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook零組件，成為在iPhone 14手機之後，最新傳出的砍單消息，受此打擊，蘋果周二股價重挫3.74%，收在125.07美元，創下2021年6月以來的新低價，市值更跌破了2兆美元大關，為2021年3月以來首見，蘋概股也殺聲震天，立訊周三股價跌停，市值蒸發逾200億元人民幣。

稍早前立訊精密在深圳證交所發布公告澄清蘋果砍單消息，立訊強調公司與現有客戶的合作均正常開展，業務正有序依照工作計畫正常推進。

《金融時報》的最新報導對立訊而言有如雪中送炭。報導指出，消息人士透露就高階iPhone手機的生產，蘋果已準備與立訊簽下第一筆大單。報導亦指出，立訊的昆山廠已經在為蘋果生產少量的iPhone 14 Pro Max手機，以填補鴻海鄭州廠因員工出走與暴動事件而減產的缺口。

根據蘋果內部和業界消息，立訊今年能拿下高階iPhone訂單，主要是因為獲得蘋果的大手筆投資。消息人士表示，蘋果的大力支持讓立訊得以在短短幾個月內就交付急單。如果蘋果真的轉單給立訊，這代表立訊在其供應鏈的地位又更上一層樓。

鴻海不願對此消息發表評論，蘋果和立訊尚未回覆媒體置評請求。