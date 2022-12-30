A股在2022年最後一個交易日個別發展，上證指數收漲15點，終止連跌兩日，兩市成交進一步縮減至人民幣（下同）6,041億元。

香港信報報導，上證指數30日開高走高，一度挑戰3,100點，最多漲22點或0.74％，最高至3,096點，全日收盤報3,089點，漲15點或0.51％，成交額為2,503.56億元。

總結全年，滬指先漲後跌，1月初見2022年高位3,651點，其後逐步走弱，4月下旬跌至年內低位2,863點，全年波幅788點。全年滬指累挫550點或15.13％，終止連漲3年，為2018年以來最差年度表現。

深成指30日表現靠穩，最多漲75點或0.69％，最高至11,071點，全日收盤報11,015點，漲19點或0.18％，成交額為3,537.08億元。總結全年，深成指累挫3,841點或25.85％。

滬深300指數報3,871點，漲14點或0.39％，全年累挫21.6％，亦為2018年以來最差年度表現。創業板指數報2,346點，跌2點或0.11％。

各類股個別發展，傳媒娛樂股漲逾2％，電力、金融股漲逾1％，水泥、石油、房地產、煤炭股靠穩，生物製藥、有色金屬、化工、鋼鐵股偏軟。