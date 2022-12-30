今天是2022年最後一個交易日。滬深300指數年初至今累積跌幅22%；美股方面，標普500指數年初至今下跌約19%，結束了先前連續三年的漲勢。去年，瑞銀CIO選出與通膨有關的暫時性（Transitory）作為美國市場的年度關鍵字。今年，軟著陸或硬著陸應該能問鼎本年度關鍵字，原因是市場對經濟衰退的擔憂不退，通脹仍遠高於預期，美聯儲年內以自1980年代初以來從未見過的速度積極加息。

展望明年，隨著經濟走近衰退的邊緣，投資者越來越擔心增長放緩，軟著陸或硬著陸可能是不少人心目中的明年度關鍵字，但瑞銀估計反通貨膨脹（disinflation）即通膨增速放緩，將脫穎而出。

瑞銀CIO表示，其實反通膨的情況已經出現了，美國CPI從6月的9.1%下降到11月的7.1%，明年上半年通膨可能繼續快速降溫。這既成為不爭的事實，問題在於通膨的降幅有多大，它能否回落至2%的央行目標，還是最多回調至4%左右？

瑞銀CIO認為，反通膨為明年市場的重要驅動力，主因：第一，通膨降速主導美聯儲政策走向，如果價格降幅巨大及屬於結構性，美聯儲就能越早停止加息甚至開始降息。第二，美國貨幣政策對市場來說比其他變數都更重要，對投資者而言，美聯儲明年可能從敵人變成朋友。第三，如果通膨能夠放緩，美聯儲不用進一步收緊貨幣政策，避免衰退的可能性就越大，這使得軟著陸更像是反通膨的副產品，而不是相反。第四，軟著陸和衰退之間的爭論幾乎更多的是語義上的，而沒有實際的經濟區別，因為兩者都可能導致盈利收縮，但輕微和重大的反通膨之間卻存在巨大的宏觀差異。

值得注意的是，反通膨的到來不代表通膨明年末必然下降至2%，但正如美聯儲今年收緊金融環境是驅動金融市場表現的原因一樣，潛在的反通膨也可能在2023年起到同樣的作用。