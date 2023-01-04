微軟遭瑞銀調降評等、目標價 股價4日盤前走低 23:532023/01/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟股價在4日美股盤前下跌近3％報232.75美元，因為瑞銀把其評等從買進調降至中立，目標價從300美元調降至250美元。因為微軟重要成長動能雲端運算服務Azure因不利的宏觀環境和產業變成熟，讓其由高速增長轉為成長放緩。 內資結帳 生技、IC設計股領跌 大摩看淡聯發科 目標價降至649元 需求恐轉疲 蘋果股價承壓 #宏觀 #調降 #微軟 #瑞銀 #評等 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉倫會易綱 聚焦全球與中美宏觀經濟前景 04:102022/12/30 話題觀察 陸經濟疲軟 反促成比亞迪電動車 彎道超車特斯拉 16:192023/01/04 國際 《半導體》毛利率壓力減緩 外資升聯詠評等、目標價 13:082022/12/27 財經 《半導體》聯發科毛利率跌破45% 外資曝時間點 10:182022/12/28 財經 大陸人曝Q4近5成民眾認為就業難 66％銀行家認當前經濟偏冷 12:362022/12/28 兩岸 中國宏觀經濟論壇》世界格局加速演變，大國衝突全面上揚（劉元春） 09:002023/01/04 海納百川 1分鐘讀財經》大陸2023關稅調降 兩岸ECFA續實施 08:132022/12/30 財經 亞馬遜取得80億美元未擔保貸款 15:082023/01/04 財經 比特幣2023年 多空極端 21:262023/01/03 財經 《半導體》景碩追加資本支出 法人保守 11:182022/12/28 財經 《外資》外資示警2023半導體 聯發科等3大咖遭看衰 11:582023/01/04 財經 後數位匯流霸主 捨微軟其誰 04:102023/01/04 時論廣場 《國際產業》亞馬遜股價市值腰斬 網路泡沫化以來最慘 13:282022/12/30 財經 《金融》化敵為友 瑞銀CIO揭2023年度關鍵字 15:592022/12/30 財經 《其他電子》鴻海攻電動車拚轉型 歐系外資續按讚 10:482023/01/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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