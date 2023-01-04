微軟股價在4日美股盤前下跌近3％報232.75美元，因為瑞銀把其評等從買進調降至中立，目標價從300美元調降至250美元。因為微軟重要成長動能雲端運算服務Azure因不利的宏觀環境和產業變成熟，讓其由高速增長轉為成長放緩。