微軟股價在4日美股盤前下跌近3％報232.75美元，因為瑞銀把其評等從買進調降至中立，目標價從300美元調降至250美元。因為微軟重要成長動能雲端運算服務Azure因不利的宏觀環境和產業變成熟，讓其由高速增長轉為成長放緩。

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