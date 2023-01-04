在大型製藥公司推進下，歐洲股市周二收在上漲；此外德國通膨在12月為連兩個月放緩，也為市場造好。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲5.23點或1.22%，為434.18點，為今年的連二漲，並收在近3周的新高點。

歐股在周二表現優於華爾街，後者在今年第一個交易日，受到蘋果和能源股下跌的拖累。

丹麥的諾和諾德(Novo Nordisk)、英國的阿斯利康(AZ；AstraZeneca)和瑞士的諾華(Novartis)皆上漲約2.8%；而歐洲的醫療保健股也上漲1.8%。

摩根大通表示，預計歐洲製藥和生物科技產業將繼續保持其高溢價，至少在衰退時期會是如此。摩根大通在上調諾華評級的同時，還點名諾和諾德和阿斯利康為首選目標。

周二的數據顯示，由於能源價格下跌以及政府一次性的支付家庭能源帳單，讓德國12月通膨有所緩和。但分析師警告，持續放緩的可能性不大。

凱投宏觀(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Franziska Palmas表示：「德國12月通膨大幅下降，是由於政府一次性能源補貼的幫助，因此很可能在1月出現逆轉」。

法國總理Elisabeth Borne說，預計通膨在2023年初觸頂，然後開始放緩。

周一公布的歐元區製造業PMI數據顯示，隨著供應鏈開始復甦和通膨壓力放緩，製造業最糟糕的狀況已經過去。歐股在周一第一天復市上漲。

瑞訊銀行(Swissquote Bank)資深分析師Ipek Ozkardeskaya說：「我們看非常有好的PMI數據，也看見天然氣價格的持續下降，這意指著，由於天氣非常溫和，讓歐洲企業的能源成本變得較便宜」。

德意志銀行上漲1.55%，報11.11歐元。該行高層說，德銀正按部就班地進行重組工作，儘管烏克蘭戰爭、激進升息和衰退的風險，該行仍維持對2025年的財測展望。

德國的Brenntag升4.8%，報63.62歐元。該化學品分銷商表示，將結束對規模較小的美國競爭對手Univar Solutions的收購談判。