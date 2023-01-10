有日本全國消費者物價風向球之稱的東京通膨率，2022年12月年增4%，除了比市場預期高之外，也是連續7個月都在日本央行目標值2%以上，表示東京民眾日常生活壓力也愈來愈大。

在東京CPI（消費者物價指數）再度寫下40年新高後，外界預期日本央行可能藉由實施調控殖利率曲線控制政策，好讓一直執行的大規模景氣刺激計畫可圓滿畫下句點。

根據日本官方10日公布數據，東京剔除鮮食，但包括燃料的核心CPI，上個月高達3.8%，11月則為3.6%。上次東京出現物價飆升時期是在1982年4月，約40年前的當時，核心CPI年增率竟升至4.2%。

再者，若把燃料與鮮食雙雙不計入的東京核心再核心CPI，上個月也是年增2.7%，還是高於11月2.5%。東京CPI居高不下，讓全日本物價在2022年12月時，還有機會超過2%。

任期正在倒數計時的日本央行行長黑田東彥，日前已排除近期將升息的可能性，且黑田認為，銀行有繼續支持經濟成長責任，直到目前由成本高漲所推升的通膨，轉變為市場需求所帶動，並且也要看到上班族確實有加薪。

路透社報導，日本央行在上個月，把自己10年期公債殖利率曲線控制的上下區間擴大，市場將此視為日本將走向政策正常化，也就是可望搭上全球升息這班列車。不過，卻遭黑田否認並指出，還是持續實施當下的超寬鬆政策沒變。