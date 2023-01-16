烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)表示，豹2主戰坦克的軍援障礙只在德國的態度，一但德國方面不阻止，他們就可向其他使用國請求提供現役的豹2坦克，包括加拿大、芬蘭、波蘭。

加拿大《環球郵報》(The Globeand Mail)報導，烏克蘭表示，至少需要數百輛北約標準的重型坦克，才能將入侵的俄羅斯軍隊趕出其領土，以結束這場持續近一年的戰爭，其中最合適的北約坦克就是德國製的豹2(Leopard 2 MBT)。然而，德國政府迄今一直態度消極，擔心向烏克蘭提供北約坦克可能會使衝突升級。

昨天，德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)表示，就算現在同意提供豹2給烏克蘭，也無法立即把坦克從倉庫中運出去，因此需要修復與升級，至少到2024年才能交貨，這可能又是另一種拖延之詞。

但是，波蘭與芬蘭已經表示，如果德國放棄反對意見，他們願意向烏克蘭派遣一些自己的豹2坦克。這些坦克很多都是現役裝備，也就沒有整修與升級的問題。

波多利亞克說，他們知道加拿大在2007年從德國購買了 82輛豹2，因此也會向加拿大請求提供。加拿大國防部倒是沒有直接同意，發言人僅表示「加拿大將繼續與烏克蘭站在一起，我們正在討論各種種選項，繼續向烏克蘭提供全面的軍事援助。」

本周五，烏克蘭的幾個軍援盟友將在德國拉姆施泰因鎮舉行會議，預計這些國家將在會議上宣布進一步的支持烏克蘭方案。

芬蘭與波蘭雖然態度明確，但他們的豹2需要德國的同意。因此目前確定提供北約坦克的是英國，蘇納克首相表示，將向烏克蘭派遣14輛挑戰者2式主戰坦克( Challenger 2 MBT)，消息一出，立即引發俄羅斯的回應，俄羅斯駐倫敦大使館稱「此舉沒有作用，英國坦克到達後不久，就會成為俄羅斯大砲攻擊的主要目標」。