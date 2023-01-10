台塑四寶公布2022年財報，受到通膨、大陸封控以及終端需求大幅減緩下，累計四寶共賺進900.39億元，相較2021年的2403億元，年衰退高達62.5%！

台塑(1301)2022年合併營業額2516億元，創歷史次高、年衰退8%；合併稅後利益361億元、年衰退49.3％，歸屬母公司每股稅後盈餘為5.69元。台塑表示，俄烏戰爭推升全球能源價格，多數央行採取貨幣緊縮政策對抗通膨，消費者購買力大幅降低，終端需求減少，石化產品利差縮小，因此，2022年合併營業利益比2021年衰退。

南亞(1303)2022年合併營收3551.8億元、年減少13.7%；歸屬母公司稅後利益為321.1億元、年減少60.5%；歸屬母公司稅後盈餘為4.05元。南亞表示，總結2022年全年，相較2021年的每股賺10.25元，2022年因通膨、升息、疫情管控、俄烏戰爭、能源昂貴等因素，經營環境較為不利，惟南亞在多角化營運、全球佈局的基礎下，電路板獲利攀高、銅箔基板等電子材料在兩岸經營穩定，而聚酯產品在美國、塑膠加工產品在台灣也都創造了一定的獲利，使全年合併營收3551.8億元、合併營業利益323.3億元皆創下採用IFRSs合併財報以來的歷年次高。

台化(1326)2022年度營業額4257.8億元、年成長3.9%；歸屬母公司稅後利益為74.09億元、年衰退80.7%；每股稅後盈餘1.27元。台化表示，去年受到油價及原料價格下半年震盪走跌仍高於去年同期，同業新產能投放，市場供給增加壓抑行情，俄烏戰事加劇通膨壓力，各國升息收緊貨幣以抑制物價，市場消費力道迅速萎縮，加上大陸清零封控影響下游開動，為去化庫存，客戶保守採購、同業削價搶客，影響營業利益減少。

台塑化(6505)2022年自結合併營業額8480.48億元、年增加36.8%；歸屬母公司的稅後利益144.2億元、年減少70.8%；每股稅後盈餘1.51元。以台塑化各個事業體系來看，煉油事業2022年營利比2021年增加，主要係2022年受俄烏戰爭影響，主要產品對原料價差大幅增加所致；烯烴事業2022年營利比2021年減少，主要係2022年受大陸清零封控影響，下游石化需求疲弱致主要產品對原料價差減少，以及購料與存貨成本影響由2021年輕油上漲之盈利轉為2022年輕油下跌之損失所致；公用事業2022年營利比2021年減少，主要係燃料煤成本比2021年增加128.5%，發電不敷成本所致。