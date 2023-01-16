比漾廣場雅詩蘭黛特潤超導全方位修護霜，推薦價4250元。（比漾廣場提供）

比漾廣場beautySTAGE NARS裸光蜜粉餅禮盒限量版，推薦價1580元。（比漾廣場提供）

比漾廣場KANEBO 2023限定福袋－保溼緻潤洗顏皂霜，特價1755元。（比漾廣場提供）

新北百貨年前、新春期間優惠不停歇，並看好化妝品、甜點商機、頂級美食等的集客力，如比漾廣場受惠去年化妝品櫃大改裝，業績大增長，也看好今年口罩解禁後的化妝品需求。

永和比漾廣場推出1個月的春節檔期，2月5日前期間除滿百送百，聯名卡加碼優惠外，也規畫創藝燈籠展、IN TOY設計師玩具聯展等，大年初一也有兔年限定福袋，最大獎是價值7.9萬元的按摩機。而繼去年底政府宣佈口罩解禁後，預期市場對於化妝品需求增高，比漾廣場也預估2023年化妝品業績成長可達2成，搭上春節送禮需求，推出各式新春限定包裝，如L‘OCCITANE金燦燦好運福袋組，價值1588元、特價799元；SHISEIDO國際櫃兔年行運組，價值6990元、特價4500元；beautySTAGE NAMUA新春兔年限定包裝香氛組，推薦價1560元，用亮麗新妝迎接新年。

比漾廣場副董周寶文表示，去年包括1F化妝品區10年大改裝，並打造7間新北最齊全護膚室，也首創百貨獨家化妝品黑卡俱樂部，提供管家式的客製化服務，同時新增Beyond Pay支付功能等，種種策略讓去年業績達18.5億元、年度成長9.8%，其中化妝品區受惠改裝成效，年度業績正成長3.5%，優於市場水準，今年全館業績將挑戰21億元，來客數目標420萬人次。

化妝品區除大改裝、打造7間新北最齊全護膚室外，去年B2頂級超市Mia C’bon也從舊品牌改裝，更導入運動潮牌New Balance、美妝選物店beauty STAGE、棉花糖系女裝Poly Lulu、新北最潮街角－adidas專門店.等深受年輕人所喜愛的品牌。