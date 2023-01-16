高雄兩大不動產開發公會表示，高雄市全境2022年全年的申報開工總銷金額達是3,063.50億元，比2021年的2,066.71億元，年增48.23％，不過，那是反映房價與成本普遍上揚的現象，因為，就銷售的總樓地板面積來看，2022年全年約2,596,810平方公尺，只比2021年的2,076,032平方公尺，年增25.09％，二者並未全面同步。

高雄市不動產開發公會、以及大高雄不動產開發公會，整合完成的高雄市全境申報開工統計指出，2022年全年的大樓和透天建案，合計的申報開工總銷金額達是3,063.50億元，比2021年的2,066.71億元，年增48.23％。

兩大公會16日表示，2022年申報開工總銷年增幅度雖然高雄48.23％，但，總銷金額會增加，主要是成本的增加，進而反映在售價上，因為，2022年全年銷售的總樓地板面積來約2,596,810平方公尺，只比2021年的2,076,032平方公尺，年增25.09％。

公會說，就大樓的推案來看，2022年全年的推案戶數約21,145戶，比2021年的17,017戶，年增24.26％。

2022年的產品型態，還是延續2021年的小房產品為主軸，2022年的175個大樓建案，總共有21,145戶，其中，1房1,340戶、2房8,816戶、3房9,241戶，包括3房以下的「小宅」總數約19,397戶，占總推案戶數21,145戶，比例高達91.37％。

此一情況和2021年差不多，2021年高雄全境大樓建案155個，推案戶數17,017戶，包括3房以下的「小宅」總數約17,017戶，占總推案戶數17,017戶，比例高達92.35％。