在聯準會主席鮑爾(Jeremy Powell)發表談話前夕，歐股周二早盤走弱；此前兩名聯準會官員發表鷹派的言論，致使市場趨向謹慎。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌3.62點或0.85%，為445.26點。該指數在上周五和本周一皆創下約近8個月新高點。

兩名聯準會官員隔夜表示，聯準會政策利率目前約在4.25%至4.5%，估計需要上升到5%至5.25%才能抑制通膨。

利率敏感的科技股跌1.0%；此外，主要製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)以及諾華(Novartis)皆下跌約1.5%，拖累大盤表現。

追蹤疲弱的銅價，礦業股跌1%；在美國升息的擔憂下，投資人同時也在權衡需求的風險。

經歷艱苦的2022年之後，歐股今年以來升了5.5%，主要原因為人們預期歐元區經濟的衰退將較預期更為溫和，以及對主要央行升息擔憂的緩解。

以出口為導向的英國富時指數跌0.4%。英國政府稍早在周一稍晚公布削減對企業能源帳單補貼的規模；政府此前稱此種支援措施為昂貴的無法持續下去。