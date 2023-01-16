大陸地方人大和政協兩會近日先後召開，31個省區市公布2023年經濟增長預期目標，半數以上省區市設定的GDP增速預期目標超過5.5％。從北上廣三地來看，北京將地區GDP增長目標設定為4.5％以上，上海為5.5％以上，廣東為逾5％。

綜合陸媒報導，浙江、山東、廣東及江蘇等經濟大省，均將2023年經濟增長預期目標設定為約5％或以上。除京津兩地外，其餘地區2023年經濟增長目標均不低於5％，海南及西藏的預期目標最高，分別約為9.5％和8％。

北京報告強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。積極培育數位等各式消費，加強商旅文體等消費跨界融合，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

經濟大省浙江則指出，支持平台經濟發展，精準制定支持政策，建立專業化服務機制，鼓勵平台企業加強前沿技術研究和應用推廣，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。