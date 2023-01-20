福建省統計局20日發佈2022年福建省地區生產總值統一核算結果。2022年福建全省生產總值5兆3109.85億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長4.7％。這是福建GDP首度突破5兆元關口。其中，第一產業增加值為3076.20億元，增長3.7％；第二產業增加值為2兆5078.20億元，增長5.4％；第三產業增加值為2兆4955.45億元，增長4.0％。

官方統計資料顯示，福建省地區生產總值突破1兆元、2兆元、3兆元、4兆元臺階的時間分別是2008年、2013年、2017年和2019年。2019年福建省GDP折算為6145.5億美元，台灣GDP同口徑折算為6112.6億美元，福建在經濟總量上首次超過台灣。

福建GDP首度突破5兆元關口。經濟專家認為，福建GDP的持續增長源於多區疊加優勢加快釋放。近年來，21世紀海上絲綢之路核心區、自由貿易試驗區、福廈泉國家自主創新示範區、國家生態文明試驗區、福州新區相繼落地福建，讓福建成為中國優惠政策落地最多、最集中的省份之一。

另據福建省政府工作報告，初步統計，2022年全省一般公共預算總收入5382.3億元、同口徑增長1.9％，地方一般公共預算收入3339億元、同口徑增長5.5％，固定資產投資增長7.5％，社會消費品零售總額增長3.3％，出口增長12.3％，城鎮居民、農村居民人均可支配收入分別增長5.2％、7.6％，居民消費價格上漲1.9％。2023年經濟社會發展的主要預期目標是：全省地區生產總值增長6％左右。