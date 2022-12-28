★分析

Truist共同投資長Keith Lerner表示，今天的盤勢基本上是高債息持續打壓成長股，資金輪動到其他較小型的板塊，但不足以改變大盤指數。

富國銀行Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師Sameer Samana表示，稅務虧賣（Tax Loss Selling，利用買賣股票產生的虧損來抵稅）、重新平衝投資組合，以及投資人正在權衡2023年的投資布局，也可能對指數構成壓力。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見。能源股收漲1.14%，漲幅最大。 中國進一步放寬防疫管控，並宣布於明年初大開國門，一度帶動美國期油價格上漲逾2%。以成長型股票為主的非必需消費類股、通訊服務類股和科技類股表現最疲弱，分別收跌1.64%、1.18%和0.97%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲2.06%，收在6,856.14點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.39%，微軟跌0.74%，亞馬遜跌2.59%，Alphabet跌2.06%，特斯拉跌11.41%，Meta跌0.98%，網飛跌3.66%元。

道瓊指數成分股方面，Verizon漲2.19%，漲幅最大。迪士尼跌1.86%，跌幅最大；其次為蘋果跌1.39%，高盛跌1.02%。

主要晶片股全跌，輝達跌7.14%，表現最疲弱。美光跌0.36%，德州儀器跌0.37%，英特爾跌0.57%，高通跌1.25%，應用材料跌1.93%，超微跌1.94%，恩智浦跌2.47%。

★焦點股

特斯拉重挫11.41%，收在109.10美元，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的拖累。媒體報導特斯拉二手車價格泡沫破滅，恐將衝擊新車需求與售價，以及特斯拉上海廠明年1月將縮減生產計畫，路透社報導，特斯拉上海廠明年1月僅開工17天。12月以來，特斯拉股價已經下跌44%，第四季以來跌59%，而今年以來已跌69%，其月線、季線和年線都料將創下上市以來最大跌幅。

蔚來汽車（Nio）大跌8.30%，收在10.06美元，亦給電動車類股帶來壓力。該公司以中國供應鏈大亂為由，下修第四季交車預測。

中國企業ADR走高，該國進一步放寬防疫政策帶來激勵，阿里巴巴漲近5%，京東和百度漲逾4%，拼多多漲1.4%。

西南航空下跌5.96%，收在33.94美元，拖累標普1500航空股指數收黑。受強烈冬季風暴影響，美國航空業在聖誕節假期前後取消數以萬計的航班，但西南航空一家就取消了數千個航班，運輸中斷的情況比其他同業嚴重許多。美國運輸部周一晚間表示，對西南航空「不成比例且難以接受」的航班取消和誤點率感到擔憂，運輸部將調查該公司取消航班是否可控，以及該公司是否遵守其客服計畫和運輸部其他所有相關規定。

博奕股拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）漲4.17%，永利度假村（Wynn Resorts）漲4.47%。中國政府宣布明年1月8日起解除入境全員核酸與集中隔離措施。

★台股ADR

台積電ADR跌0.76%，收74.32美元，換算台股價格為456.19元。

聯電ADR跌1.63%，收6.63美元，換算台股價格為40.7元。

日月光ADR跌1.26%，收6.26美元，換算台股價格為96.06元。

中華電信ADR漲0.66%，收36.81美元，換算台股價格為112.97元。