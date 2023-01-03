周姓女子、呂姓男子夫妻檔和呂男的哥哥、妹夫吳姓男子同住在一間高雄前鎮區某透天厝內，4人均染有毒癮，常常不顧家中9個3至10歲的孩童、直接在房間內吸食安非他命，害9童長期吸入「毒煙」造成發展遲緩、自閉等症狀。其中1童因感冒引發支氣管炎身亡，檢方驗屍時發現毒品反應，才揭發此事。高雄地院依妨害幼童發育等罪判周女、呂男、呂男哥哥、吳男6至9月不等刑期，可上訴。

周女和呂男育有3子，呂男哥哥育有1子，吳男育有5子，一家12人都住在同一棟透天厝內。2020年11月，周女和呂男僅2個月大的男嬰因感冒送院治療，最後因支氣管炎併肺水腫死亡，檢方驗屍時，在男嬰體內發現竟然有毒品反應，立刻核發搜索票、指揮警方偵辦。

檢警依法持搜索票到周女和呂男住處搜查，意外發現，透天厝內還有8名幼童，呂男的哥哥、吳男也長期吸食安非他命，家中到處看得到毒品、玻璃球吸食器，大人們更是完全不在意吸毒時的毒煙、在密閉空間難以散去，8童就這樣長期遭毒煙摧殘，其中3童甚至出現發展遲緩、語言障礙、自閉等症狀，案發後社會局家庭暴力及性侵害防治中心已依法緊急安置。

呂男等人均坦承會在孩子們面前吸毒，甚至讓孩子聞到飄散出的毒菸也不以為意，導致8名幼童體內均驗出毒品反應。周女面對男嬰死亡也毫不在意，坦承仍繼續吸毒。法院發現，周女、呂男、吳男都是吸毒累犯，依妨害兒童發育罪判3人7至9月。吳男因是初犯，且案發後積極參與戒癮治療，遭判6月、緩刑3年，但緩刑期間每3個月都要自費檢驗毛髮並提供報告，全案仍可上訴。

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