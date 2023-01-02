跨年夜不知是有心還是無意，一對男女在旅館窗邊「忘情演出」，結果半開的窗簾反而為路上意興闌珊的民眾添加柴火，手機本來在拍101煙火，下秒鏡頭全轉向旅館，眾人嗨翻！

這兩天有一部影片在網路瘋傳，台北101施放煙火時，有民眾「不專心」發現不遠處的旅館，某間房的窗邊有動靜，仔細一看，一對男女「正在進行人與人的連結」。

結果還不只一人發現，仰頭看戲的人越來越多，一時間也顧不得煙火了，目光全轉向。不過煙火還沒結束，男女主角已完事，開始穿起衣服，群眾意猶未盡，也為這插曲下了「怎麼這麼快」的註解。

大型活動時，不乏享受激情的男女有類似演出，「以為沒人發現」，但保護措施沒做好，很容易「廣為流傳」。前年萬華大遶境，也有人拍到旅館內的激情畫面，當時還鬧上警局。

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