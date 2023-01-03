第一金(2892)在2022封關當日，獲投信法人買超第一名，外資買超第五名；資金面和基本面及技術面都偏多。內資法人認為，由於公司明確表示今年配發率維持在6成左右，若以EPS1.62元計，可望配發近1元股利。現金股利殖利率約為3.8％，在今年多家同業面臨配息不確定性中已表現相對亮眼。

法人指出，2023年受全球景氣放緩及升息影響，預估第一銀整體放款年增約5%，仍可望高於經濟成長率；在淨利差（NIM）部分，一銀台幣放款佔80％、外幣放款佔20％，隨台美利差持續擴大可透過SWAP承作提高收益，預期今年NIM可望增加9至10個bp，成長幅度樂觀；而受資金持續移動至外幣資產，財富管理手續費收入基期較低下，預估全年手續費收入仍可望成長。

由於第一銀行為六家系統性重要銀行之一，依規定普通股比率、第一類資本比率與資本適足率，需要2025年達到11％、12.5％與14.5％，而去年3Q第一銀自結第一類資本比率與資本適足率分別為11.64％與13.62％，自結資本結構尚未符合標準，後續仍須觀察變化。

法人預估2022年第一金每股淨值為17.01元，2023年每股淨值為17.91元，目標價30元。