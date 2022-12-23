歐洲股市周四逆轉了早盤的漲勢，收盤下跌；此前美國公布優於預期的經濟資料，讓人重新擔憂出現激進的貨幣政策。

周四泛歐Stoxx 600指數在早盤上漲0.5%之後，收跌4.18點或0.97%，為427.26點。

在資料指出勞動力吃緊和GDP數據上修之後，華爾街股市下跌，節慶的歡樂氣氛很快地消退，人們開始擔心聯準會的貨幣政策將持續更久。

交易員和分析師也表示，節日到來的前夕，交易量淡薄，也影響了市場走勢。

忠利保險的資產管理分析師們說：「高通膨，以及隨之而來的歐元區衰退，和緊縮的金融情勢，都在暴露出融資管道的裂縫」。「主要央行更深地進入緊縮領域，以及歐洲央行加入量化緊縮的行列，它們都需要更謹慎行事，以避免讓市場不安」。

在英國宣布下修第三季經濟成長率之後，英國股市下跌0.4%。

歐洲利率敏感的科技股跌2.5%。

半導體公司例如艾司摩爾(ASML)、英飛凌都下跌在約3%；此前美光宣布，預估本財季(12月~2月)將有高於預期的虧損。

由於各國央行紛紛採取緊縮的貨幣政策，讓投資人擔憂出現經濟衰退，並在今年明顯地影響了歐股的表現。

歐股Stoxx 600指數今年以來已經下跌12.4%，但是表現仍優於美國同行的標普500指數，該指數下跌20.8%，並朝向自2008年以來最糟的年度表現。

歐元區債券殖利率延續了歐洲央行上周會議以來的上升勢頭。

「即使已經達到峰值，債券的波動性仍然很高，像美國國債這樣流動性極高的資產，其流動性也已經惡化。而高品質抵押品的短缺已經增加了，特別是在歐洲」，忠利的分析師補充說。

銀行股在短暫觸及三月以來的高點之後，收盤下滑0.4%。

丹麥的Sydbank銀行在宣布虧損有限，並上調全年淨收入財測之後，股價升3.0%。

其丹麥同業的Jyske銀行和丹麥銀行(Danske Bank)股價分別上漲2.6%和1.6%。

德國的萊茵金屬升2.4%；此前該軍工企業說，將對烏克蘭供應新的運輸卡車。