★分析

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，今年沒有「聖誕行情」了，倒是出現了討厭聖誕節的綠毛怪「格林奇」（Grinch）。通常會觸發「聖誕行情」，是投資人看好有些因素將帶動經濟增長和市場上漲。然而，負面和喜憂參半的經濟數據、對新冠疫情捲土重來擔憂升高，以及地緣政治緊張局勢揮之不去，而所有這些因素也將影響聯準會的政策，這都讓聖誕老人今年底現不了身。他並表示，隨著中國解封及感染數暴增，投資人擔心其新冠疫情的影響會像2020年剛爆發時那樣蔓延到許多不同的產業與領域。

Navellier & Associates創始人兼投資長Louis Navellier表示，在成交量低迷的情況下，「聖誕行情」的開局令人失望。操盤手似乎已經筋疲力盡，他們不再期待股市上漲，只希望明年不要進一步走跌，但今年大部分的利空因素，如新冠疫情、俄烏戰爭、能源緊缺和鷹派的聯準會，都還在明年等著我們。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑。能源類股跌2.22%，跌幅最大；其次為科技股跌1.64%、房地產股跌1.59%、通訊服務類股跌1.51%。金融股跌0.42%，表現相對抗跌。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌3.44%，收在6,620.34點。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場漲3.31%。微軟跌1.03%，蘋果跌3.07%，亞馬遜跌1.47%，Alphabet跌1.57%，Meta跌1.08%，網飛跌2.57%。

道瓊指數成分股僅摩根大通收高，終場漲0.55%。蘋果跌幅最大，其次為華特迪士尼跌2.55%。

主要晶片股全跌，輝達跌0.60%，超微跌1.11%，應用材料跌1.17%，恩智浦跌1.35%，英特爾跌1.54%，德州儀器跌1.58%，美光跌1.80%，高通跌2.27%。

★焦點股

特斯拉震盪收漲3.3%，報112.71美元，有「女股神」之稱的方舟投資（ARK）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）持續逢低買進，助特斯拉在連跌7日後稍作喘息。前一日外媒報導特斯拉上海廠將繼續減產停工，周二其股價崩跌逾11%，報109.1美元，創下2020年8月以來收盤新低以及4月以來最大單日跌幅，且市值跌出美股前十大排名榜。今年以來特斯拉股價已經下跌近70%，其月線、季線和年線都料將創下歷來最差的表現。

蘋果再跌逾3%，收在126.04美元，刷新18個月低點，產業調查公司TrendForce下修2022年iPhone 14系列手機出貨預測，以及美國債息持續揚升，使成長型股票吸金力大減。TrendForce表示，鴻海鄭州廠的稼動率仍無法突破7成，而其深圳廠的支援緩不濟急，因此將今年iPhone 14系列出貨量預測下修至7,810萬支，且基於iPhone 14 Pro量產不順，將明年iPhone手機出貨預測微降至2.33億支。今年以來蘋果市值已經蒸發約1兆美元，降到2.01兆美元，與今年初的風光成形鮮明對比。蘋果今年1月初市值一度突破3兆美元，成為全球第一家到達這個重大里程碑的企業。

西南航空再跌5.2%，雖然天候不佳導致美國航空業運輸大亂，但西南航空幾天內取消數千個航班與同業相比仍顯異常，美國運輸部已表示將徹查到底。

★台股ADR

台積電ADR跌1.70%，收73.06美元，換算台股價格為448.81元。

聯電ADR跌2.11%，收6.49美元，換算台股價格為39.87元。

日月光ADR跌1.60%，收6.16美元，換算台股價格為94.6元。

中華電信ADR跌0.76%，收36.53美元，換算台股價格為112.2元。(2-2)