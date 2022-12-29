在能源股和科技股拖累下，歐洲股市周三收盤走低，英國股市在首個復市首個交易日則逆勢上漲，表現優於歐洲夥伴股市；目前投資人正在觀察和評估中國官方對重啟經濟所採取的連串措施。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.512點或0.12%，為427.49點；倫敦富時100指數則上漲0.3%。礦業股和有中國業務關聯的股票皆上漲。

由於今年以來俄烏戰爭造成石油和金屬等大宗商品上漲，英國股市正受益於此一趨勢，預計今年上漲。

Interactive Investor投資主管Victoria Scholar說，儘管在升息、高通膨和衰退威脅之下，全球股市面臨廣泛壓力，但英國股市今年很可能出現上漲。

在銅價上漲之下，礦業股升0.6%；中國從周一開始放鬆嚴厲的新冠管制，人們預計中國需求將復甦。

TD Ameritrade的交易策略師Shawn Cruz說：「儘管不斷上升的病例數，顯示出中國經濟的風險，但北京當局撤銷清零政策，中國展獻出更多的樂觀信心」。「至今為止，市場對於此方面的消息採取了傾向樂觀(glass half-full)的態度」。

追蹤油價下跌，能源股跌0.8%。

在倫敦上市、並與中國業務關聯較多的公司，例如保誠保險和匯豐銀行皆分別上漲0.6%和1.5%。

由於主要央行加息，導致經濟衰退的擔憂，泛歐Stoxx 600指數預定今年下跌12%。

追蹤美國同業的下跌，科技股跌0.9%。公債殖利率的升高，對利率敏感的股票造成壓力，這是今年以來不斷重複上演的主題。

科技股今年以來已經下跌28.4%。

英飛凌升1.5%，報28.07歐元；稍早該公司執行長表示，已經在物色收購對象，收購價格將在數十億歐元的水準。

義大利反壟斷監管機構周二表示，已對瑞安航空(Ryanair)、維茲航空(Wizz Air)和易捷航空(EasyJet)等公司，在進出西西里島的航班可能存在的價格操縱行為展開調查。這些航空公司的股價皆下跌約1.2%到4%之間。