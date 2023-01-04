由於聯準會採取激烈升息對抗高通膨，許多華爾街專家都預測今年將出現經濟衰退，整體景氣相當低迷，但一向樂觀的學者Jeremy Siegel卻有不同看法，他認為美股在上半年就會上漲2成，走勢可能會跟多數人預測的完全相反。

綜合外媒報導，華爾街大多頭、知名經濟學教授Jeremy Siegel就目前的市場概況發表看法，他說：「超過6成的人認為經濟會出現衰退，我從沒看過市場有如此多的負面情緒，當所有人都站在同一邊時，我反而有不一樣的想法，今年或許會出現一些驚喜。」

Jeremy Siegel認為，我們有可能看到就業市場大幅放緩，甚至出現失業潮，但GDP的成長速度比多數人想像得還要快，且若聯準會轉向，有可能避免經濟衰退，甚至是表現相當不錯的一年。

此外，Jeremy Siegel預測聯準會將大幅調降利率，「如果失業率上升至3.8%或3.9%，你就會聽到聯準會出現不同的想法，在今年年底，利率可能落到2至3%的水準。」

由於經濟衰退風險仍在，許多專家認為今年上半年美股將持續出現頹勢，但Jeremy Siegel有不同看法，「今年的股市將會非常好，上半年就可能上漲15%至20%，這個市場是非常有前瞻性的，上半年的成長將出乎大家的意料。」