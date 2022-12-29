在清淡交易下，歐股周四早盤走低。市場正接近動盪一年的尾聲；市場在過去掙扎於地緣政治的緊張情勢，以及主要央行的升息，帶來的衰退擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數早段跌2.27點或0.41%，為425.22點。該基準指數今年以來跌12.8%。

在本周初稍微上漲之後，全球股市開始對中國疫情感到不安；中國染疫人數急遽上升，讓人們擔心經濟迅速復甦的可能。

與中國關聯較深的奢侈品股，例如LVMH集團和歷峰集團(Richemont)皆下跌，在早盤拉低了歐股。

能源股跌0.6%；追蹤大宗商品價格的走弱，礦業股也跌0.3%。

必需消費品股，例如雀巢(Nestle)和萊雅(L'Oreal)分別下跌1.2%和0.5%。

諾華製藥(Novartis AG)跌0.5%；此前該瑞士公司宣布將支付2.45億美元，用於解決一樁美國的集體民事訴訟案；Novartis被指控在美國延後一種較便宜的治療高血壓藥物。