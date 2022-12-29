在中國調整防疫措施與入出境管理規定後，《日本經濟新聞社》對專門研究中國的經濟學家所進行的調查顯示，中國2023年GDP增長率預期平均值為4.7%，而在2023年下半財年之前，就有望迎來經濟復甦，但因眾多因素影響，過程中仍充滿不確定性。

《日經中文網》指出， 從經濟學家對中國的預期增長率來看，2022年為3%，2023年為4.7%，2024年為5%。其中2022年大幅低於官方目標的5.5%左右，也低於亞洲新興市場國家（5.4%，亞洲開發銀行預測）。除了疫情發生之後的2020年之外，中國2022年創下1976年以來的最低水平。

報導說，針對2023年做出有效回答的36名中國經濟學家中，有17人預測增長4%左右，16人預測增長5%左右，多數都預測增長會再次加速。

摩根史坦利的邢自強認為，隨著經濟活動的重啟加速，以個人消費為中心，2023年4～6月起將實現強勁的V字型復甦。摩根大通的朱海斌指出，在2023年1～3月大幅減速之後，5月起將重回強有力的復甦軌道。

匯豐銀行（HSBC）的劉晶認為，疫情防控措施一直成為服務消費的絆腳石，隨著防控進一步放鬆，消費復甦將變得明顯。京東集團的沈建光說，在政策調整的初期，感染人數將增加，對經濟産生巨大影響，隨後情況趨於穩定，積極影響將逐步顯現。

多位經濟學家均認為，春節後的2月疫情將持續蔓延，3月份經濟下滑觸底，緩慢的經濟復甦將在4～6月以後出現。

報導說，12月中下旬調查時，很多經濟學家預測2023年3月召開的全國人民代表大會後全面開放，不料政策調整的速度超出預期。經濟學家Robert Gilhooly對此表示，「看起來是突如其來，若要將健康風險控制在最小限度，就應該分階段放鬆」，他預測，中國的感染人數到2023年3月底將達到2億人。

寶盛集團（Julius Baer）的Sophie Altermatt認為，「失控的疫情蔓延將給醫療系統造成負擔，可能阻礙復甦的道路。瑞士百達財富管理亞洲宏觀研究主管的陳東也認為，醫療系統沉重壓力可能讓經濟在短期面臨更大的混亂。

法國興業銀行的姚煒認為，感染人數達到頂峰、重症監護室（ICU）的利用趨於穩定後，恢復正常還需要3～6個月。持這種觀點的中國經濟學家佔多數。如果混亂狀態持續，「V字型復甦」將無從談起。

隆奧銀行（Lombard Odier）的Samy Chaar估算認為，在老年人疫苗接種加速的「最佳前景下」，中國2023年經濟增長率將超過5%，如果死亡率提高，醫療系統面臨負擔的「最糟糕情況下」，增長率將低於4%。

報導說，2023年中國經濟面臨的環境充滿不確定性，將出任總理的李強等新領導層將面臨困難的政策運營。