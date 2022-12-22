歐洲股市在周三收盤大漲；銀行股延續了漲勢；此外來自耐吉(Nike)的樂觀財報，也激勵了歐洲的零售股表現，而歐元區經濟前景的改善，也提振了市場信心。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.26點或1.71%，為431.44點，為近六周最佳單日表現。在耐吉公布上季優於預期的業績和獲利預期之後，非必需消費品公司，例如愛迪達和Puma大漲。

愛迪達漲6.8%，報126.3歐元；Puma漲9.5%，報55.6歐元；在倫敦上市的運動用品零售商JD Sports也大漲6.1%，報120.2英鎊。這些公司都推進零售股上漲2.9%。

但是不斷上升的借貸成本，以及飆漲的生活成本，在今年都重重打擊了零售股，預計零售股指數在今年，將是自2008年以來最差的年度表現。

Interactive Investor的投資主管Victoria Scholar說：「這似乎在努力一搏，以尋求達成聖誕老人反彈；但是低於正常水準的量，可能會阻礙此一目標」。

德國DAX指數上漲1.5%。

GfK研究機構一項對德國消費者信心的調查顯示，政府的紓困措施，對於緩解能源價格壓力，似乎產生效果，消費者信心延續了復甦態勢。

TS Lombard首席歐洲經濟學家Davide Oneglia說：「冬天才剛剛開始，我們不知道將發生什麼，但眼前市場顯然對前景更為樂觀，這對股市是利多好消息」。

歐元區Stoxx 50波動指數已經來到自一月以來的新低，反映出投資人焦慮已在緩解。

在連兩個月上漲之後，歐股12月至今已經下跌2%。

銀行股上漲1.6%；但是由於對升息的擔憂，壓過升息帶來的好處，銀行股今年以來仍處於下跌的範圍。

飛利浦上漲5.7%，報13.1歐元；該荷蘭健康技術公司說，對於該公司呼吸器全球回收的一項獨立檢測，顯示出正面的結果。