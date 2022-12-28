為了緩解高通膨帶來的痛苦，西班牙政府在周二宣布了高達100億歐元的援助措施；此亦為今年以來的第三次，累計的援助金額高達450億歐元。

總理Pedro Sanchez表示，該方案包括了對年收入低於2.7萬歐元的420萬戶家庭，撥放一次性補貼200歐元；對能源帳單的減稅措施延長到明年上半。

今年3月和6月，政府也分別提出類似方案，包括直接援助、減稅、貸款和租金管制。

這些措施包括與歐盟一同推出對發電用天然氣實施價格上限，已取得一些成功。西班牙11月通膨率為6.7%，為歐盟27國最低水準。

11月電價明顯下跌，年減22.4%，促使該月通膨減緩；但是食品價格依舊壓縮民眾荷包。

因故政府指出，有關必要食品，包括麵包、起司、牛奶、水果和蔬菜等的附加價值稅，將從4%降至0%；義大利麵條和食用油的加值稅，則減半到5%。

Sanchez還宣布，對通勤者的火車通行補貼和民眾租金上漲限制，將延長12個月。然而，將停止對一般民眾提供汽油價格折扣。

總理指出，這些援助措施已經協助西班牙，今年經濟將強勁成長超過5%；該數據高於政府此前預估的4.4%。