隨著越來越多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市今天收盤挫跌。

道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。

標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。

那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。

費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。（譯者：陳彥鈞）1111220