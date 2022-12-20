隨著越來越多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市今天收盤挫跌。
道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。
標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。
那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。
費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。（譯者：陳彥鈞）1111220
隨著越來越多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市今天收盤挫跌。
道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。
標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。
那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。
費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。（譯者：陳彥鈞）1111220
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