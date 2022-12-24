據澎湃新聞報導，12月22日晚間，香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁在「未來講堂」線上會議以「國內外新冠防疫舉措及依據」做主題報告時，對於未來新冠病毒的變異，金冬雁預測：「新冠病毒的突變率其實比流感病毒、SARS病毒的變異率低多了，它大約只是HIV病毒變異率的1／4。我推測，只要不出現免疫性超強或致病性超高的新變種，全球新冠疫情正在走向終結。」

金冬雁表示，「我要在此澄清一個誤區，之前在接受媒體採訪時，我說Omicron可能更容易攻擊那些免疫力強的人，之後很多人大肆宣傳，並稱增強免疫力沒用，打疫苗反而會適得其反。其實不是這樣的。」

金冬雁解釋，「我的意思是，新冠病毒新變種出現的總趨勢是傳播力和免疫逃逸性增強而致病性減弱。Omicron的出現就是以致病性大大減弱為代價實現免疫逃逸，致病性弱是其與生俱來的特性，將來出現的新變種大概率跳脫不了這個框架。但這不代表增強免疫力沒用，相反，對於抵抗病毒，接種疫苗是非常重要的工作之一。」

金冬雁以流感病毒做類比，流感病毒變異方式有2種：抗原性轉換和抗原性漂移。抗原性轉換是指當細胞感染兩種不同亞型的流感病毒時，病毒基因組的節段發生重配。抗原發生大幅度變異，屬質變，往往形成新亞型，易造成大流行，且較難預防。

抗原性漂移則是指病毒變異幅度小或連續變異，屬於量變，即亞型內變異。一般認為這種變異是由病毒基因點突變和人群免疫力選擇所造成的，會引起小規模流行。

金冬雁解釋，「當前Omicron亞毒株的變異都屬於後者，其免疫逃逸性和致病性的變化基本都保持在同一水平線，未引起較大變動。隨著病毒致病性的減弱及群體混合免疫力的形成，新冠病毒逐漸出現了從世界大流行向地方性流行的轉變。我們經過研究發現，Omicron的變化也要受到自然的選擇，那些突變異常的病毒往往會先被自然殺死。」

在免疫方面，金冬雁認為不同疫苗組合有不同的作用。肌肉注射式疫苗對肺部的保護作用較為明顯，吸入式以及鼻噴式疫苗對肺部的保護作用略遜於肌肉注射式疫苗，但是其對上呼吸道黏膜的保護作用非常突出。而自然感染會同時誘發黏膜免疫和體液免疫，對肺部、上呼吸道都形成良好的「保護膜」，所以如果採取「mRNA疫苗／滅活疫苗＋鼻噴式／吸入式疫苗」的組合方式，則有可能取得與自然感染相似，或者優於自然感染的免疫效果。「這也是我們一定要徹底、連續接種疫苗的原因。」金冬雁強調。

至於自然感染，金冬雁稱其主要有「三重作用」：一是體內獲得抗體，短期內能夠提高自身對新冠病毒的免疫力。二是即便復陽，較之初次感染，體內的病毒載量也會降低，病程較短，重症或者死亡的概率也會有所降低。三是復陽後，體內新冠病毒的傳染性也會大大降低。

當然，金冬雁也強調，自然感染後的保護作用不是立即發揮的，所以各地也存在一個「窗口期」，即「感染高峰」結束後可能還存在一個「小峰」，但是在自然感染和疫苗的雙重作用下，新冠病毒大流行和大暴發的可能性將會大大降低。

以香港為例，金冬雁表示，「在今年（2022年）2月，香港疫情出現大暴發趨勢，整個2月至4月香港的疫情都較為嚴重，但是大暴發結束後，一直到現在，香港都處在比較平穩的階段。原因就是自然感染後免疫保護發揮了作用，以及香港大部分人都接種了疫苗。香港疫苗的兩針三針接種率都很高。截至12月7日，在全人口範圍內，香港的三針接種率是82.6％，兩針接種率是92.9％。」

金冬雁表示，「目前全球疫情的軟肋主要集中在兩個方面：年齡較大的老人和年齡較小的孩子。這兩部分人本身免疫力較弱，加之很多人因為身體原因未打疫苗，所以病毒很有可能從這兩部分人『突破』，造成較大面積的感染。」

接下來應該如何抵禦病毒？金冬雁認為工作重點有四：首先呼籲大家戴口罩，這是最低成本的防感染方式之一；其次盡可能接種疫苗，如果是滅活疫苗，盡量完成三針至四針的接種；公共場所保持通風換氣，「香港強制規定餐館等公共場所必須每小時換氣通風6次」；對於較脆弱的老年人以及重症患者，要加強對他們的數據監測，如ICU滿員率是多少，其中新冠導致的入院率又是多少，只有加強對重點人群的重點監測，才能讓病情明朗化。