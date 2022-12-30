觀察者網30日報導，近來美國、日本等國相繼收緊對來自大陸的旅客的入境限制，義大利更成為首個對中國大陸旅客採取限制措施的歐洲國家，引發各界關注。外電報導，歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）當地時間29日表示，歐洲大陸的衛生系統可以應對目前的感染負荷，篩查和限制中國大陸遊客的決定不合理。

中國國家移民管理局27日宣布自2023年1月8日起有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽證。但此後，包括美國、印度、日本等國家對來自中國旅客增加限制。義大利28日宣布對中國旅客實行強制性病毒檢測，這也是第一個採取類似措施的歐洲國家。

據美國政治新聞網（Politico）歐洲版消息，29日，義大利總理梅洛尼在羅馬舉行的記者會上指出，義大利政府已經要求歐盟對是否「針對中國旅客進行強制性檢測」作出回應，「除非整個歐盟都採取該措施，否則該措施可能不會多麼有效，因為我們可以對直飛航班採取該措施，但沒法對過境航班採取該措施。」

據報導，歐盟衛生官員已於29日開會審議此事，並宣布將繼續努力在整個歐盟採取應對措施。不過，歐盟層面並未對擬採取的新行動透露任何細節。

據報導，歐盟執委會並未支持義大利做法，而是認為Omicron此前已在歐洲出現過了，傳播情況並沒有顯著增加。

ECDC29日表示，在中國流行的新冠毒株已經在歐洲出現過了，與歐盟已經發生的新冠病毒傳播水準相比，輸入性感染的可能性較低。

ECDC指出，歐洲對新冠病毒有很高的防護水準，歐洲大陸的衛生系統可以應對目前的感染負荷，對來自中國大陸的遊客進行篩查和限制的決定不合理。

與美國、印度、日本、義大利等國形成對比的是，德國、澳洲、菲律賓、印尼等國並不打算收緊中國旅客的入境政策。