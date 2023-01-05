有關經濟部於修正擴大限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制，新增內容亦包含多項工具機貨品出口管制，其範圍與歐盟、美國等友盟管制規格一致。

工具機公會今日表示，政府新修訂的限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制，確實令工具機廠商感受到經營上的挑戰。長期以來工具機業者一直都配合政府規範出口貨品，新修訂的管制措施業者也一定會遵循辦理。

業者也感謝政府能針對「已預收貨款」且「不淪為軍事用途」的規定下，協助業者履行訂單並提供必要的支援，以因應政策調整的過渡時期。

工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，在俄烏戰爭紛端之外，過去台灣工具機產業在面對各種地緣政治變化，始終都為屹立不倒的外銷資優生，這是因為企業在經營管理上都有分散佈局的危機意識。

2022年台灣工具機主要出口市場又以美國(＋38％)、歐洲(荷蘭＋37％、義大利＋42％)及東南亞(越南＋20％)有不錯的表現，未來產業也將隨著國際貿易情勢的轉變持續調整。

工具機暨零組件公會近期整合業者意見，期望政府積極洽簽FTA、爭取台美21世紀貿易倡議，降低出口貿易障礙，包括關稅和其他非關稅障礙。

期望政府能夠加強拓銷力度，協助業者強化成熟市場拓銷、爭取新興市場商機，鞏固台灣作為全球韌性供應鏈夥伴的角色；擴增廠商拓展國際市場補助，布建海外行銷通路；組成「數位聚落」，協助工具機中小企業擺脫資源不足、單兵作戰的困境，提供顧問輔導，導入適切的數位應用，掌握虛實整合行銷模式，來提升外銷競爭力，推升出口動能。