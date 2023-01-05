歐盟27國4日召開今年第一場會議，為的是整合各國對中國入境旅客防疫措施的不同立場，最後結論只見「鼓勵」、「建議」字眼，簡言之就是讓會員國「放牛吃草」各取所好，科學效果大打折扣，政治效果也差強人意。

擁有許多旅遊勝地的歐洲，即將迎來缺乏有效疫苗保護力的陸客解封潮，這讓歐盟各國政府的政治、經濟、社會安全算盤打得一團亂，且因申根簽證可通行27國（其中24國亦為歐盟成員），當大家政策不一，邊境防疫的效果也會充滿漏洞。

因此，歐盟輪值主席國瑞典特地動用了「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）機制，召集27國代表們在4日開了6小時的會議。最顯著的結論是「強烈鼓勵」會員國採取境外篩檢政策，也就是要求自中國離境的旅客出示起飛前48小時內Covid-19病毒檢驗陰性證明。

法國和西班牙先前已分別宣布採取這項措施，歐盟會前原本釋放「絕大多數」國家傾向此做法的訊息，但結論仍是沒有拘束力的鼓勵性質。比利時國家通訊社（Belga）報導，比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）在歐盟會議後當晚立即宣布跟進境外採檢政策。

歐盟共識結論之二是「鼓勵」會員國隨機篩檢自中國入境的旅客，以及抽驗來自中國班機上的廢水。前者在義大利已經自行實施，且做法是全面強制篩檢、隔離陽性者；後者則是參考比利時的政策，這個不針對個人檢驗的「事後追蹤」做法，目的在於掌握是否有新變種病毒在中國出現。

奧地利也在歐盟會前就宣布對中國班機廢水採檢措施，並針對過去陸客蜂擁的靜謐湖畔小鎮哈爾施塔特（Hallstatt）汙水廠廢水抽驗。奧地利在歐盟會議前傾向反對篩檢個別旅客，觀光部長克勞斯-溫克勒（Susanne Kraus-Winkler）去年底曾表示，中國解封代表「旅遊市場最重要的亞洲來源即將回歸」，凸顯經濟與防疫考量的兩難。

由此可知，歐盟原本想要避免會員國各自為政，部分國家也期待歐盟共同政策可減少他們獨自面對中國政府的壓力，但27國最後共識卻只有「廣納」各國措施但不強求一致行動，等於讓大家「自掃門前雪」。

其實歐盟轄下的歐洲疾病預防管制中心（ECDC）一直強調，因歐洲民眾染疫率和疫苗防護力夠高，加上病毒變異過程等科學理由，所以無需擔心中國解封會使歐洲傳染再度流行。

但這個「科學根據」也可能因中國政治體系而變得不太科學，歐洲媒體引述的多位病毒專家都提到中國官方數據的不透明、不可信，使他們主張仍須管控、追蹤中國入境旅客，避免依賴中國提供資訊而來不及因應新變種病毒。

在歐盟會議前，中國外交部門便已警告歐洲國家別對陸客採歧視政策，否則將遭報復。外界推測中國的反擊做法之一，就是利用農曆春節假期引導陸客抵制特定國家，不讓他們獲得「報復性旅遊」商機。

不過，就像歐盟達成沒有強制力的建議因應措施，讓邊境防疫管理效果大減，中國政府對人民前往簽證相通的歐洲國家，多半也只能「放牛吃草」了。（編輯：韋樞）1120105