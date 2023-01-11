我國選手在東京奧運寫下歷史佳績，其中運動科學後勤支援扮演相當重要角色。東奧結束後，各界企盼我國能參考先進國家成立國家運動科學專責機構，擴大運動科學支援國家級優秀運動選手培訓參賽之量能。因此，在行政院政策指示下，教育部體育署積極研擬「國家運動科學中心設置條例(草案)」，並於立法院朝野委員共同支持下，歷經半年多的審查及協商，昨日經立法院三讀通過，使臺灣運動科學的發展邁向新的里程碑。

體育署表示，為考量我國競技運動選手培育的長遠規劃及運動科學長遠發展，未來國家運動科學中心的業務，包括辦理國家優秀運動選手培訓、參賽所需之運動科學支援服務、健康管理及醫療照護，並辦理國際賽事資訊的蒐集、分析、支援及推動運動科學研究，亦將衡酌該中心的量能，進行運動科技之研發、技術移轉及加值應用，以提升產業競爭力。同時，協助規劃及培育運動科學專業人才，將運動科學成果推廣全民運用。

體育署後續將會同國家運動科學中心籌備處，積極辦理設置條例相關子法及配套措施之擬訂工作，妥善規劃國家運動科學中心內部組織架構，同時為兼顧銜續運科支援2021成都世大運、2022杭州亞運國家培訓隊之前提下，進行後續的籌備工作及人力增聘，期藉由專責化的行政法人運動科學機構，擴大支援國家級優秀運動選手培訓參賽，提升選手競技實力，為我國爭取國際體壇佳績。